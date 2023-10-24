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Константин Петунин. Особенности применения бронетехники РККА при штурме города-крепости Кёнигсберга

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Продолжаем публиковать записи выступлений с военно-исторического фестиваля "Кёнигсберг — наш!", прошедшего в Калининграде. Кандидат исторических наук Константин Петунин рассказал об особенностях применения бронетехники РККА при штурме города-крепости Кёнигсберг.

Организатор фестиваля: Калининградское отделение Российского военно-исторического общества:

https://vk.com/rvio39
https://t.me/rviokldrf

Комментарий редакции

Основными темами беседы были:

1. Штурм города-крепости Кенигсберг советскими войсками весной 1945 года. Обсуждались подготовка и тактика использования советской бронетехники при штурме.

2. Укрепления города Кенигсберга и их преодоление советскими войсками. Рассказывалось о фортах, противотанковых рвах, баррикадах и других оборонительных сооружениях немцев.

3. Боевые действия советской бронетехники в условиях города. Обсуждались особенности применения танков и САУ при уличных боях.

4. Взаимодействие танковых и пехотных частей Красной Армии. Говорилось о штурмовых группах и их тактике.

5. Противодействие немцев советским танкам с помощью фаустпатронов, артиллерии и танковых контратак.

Вывод: беседа была посвящена роли и боевому применению советской бронетехники в ходе штурма Кенигсберга весной 1945 года. Обсуждались как общая стратегия и тактика, так и конкретные особенности действий танков в условиях города.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LSvZM-11-oI
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