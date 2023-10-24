Все же помнят легендарные выпуски 33 квадратных метров? Или юмористические переводы с американских политических ток-шоу?=)

Так вот сегодня разговариваем с легендарным Андреем Бочаровым – «Бочариком». В России сложился культ личности Путина? Эффективна ли пропаганда США? Есть ли хоть какой-то реальный моральный мотив деятельности российской оппозиции кроме заработка бабла? Наш любимый вопрос последнего времени – что делать с уехавшими артистами предателями вроде Макаревича, Галкина, Пугачевой и пр. Еще разберемся – почему современные комедии стали такими несмешными.

Таймкоды:

00:00 Андрей Бочаров в гостях на Metametrica

01:43 Американские вечерние шоу – филигранная пропаганда демократов

06:43 Почему пропаганда на Западе – это «ковровые бомбардировки» из каждого утюга?

10:51 Деградация ТВ: после периода вседозволенности в 90-е годы, телевидение стало более ограниченным и прямолинейным

14:30 В России широчайшая свобода слова – никакой культуры отмены

18:51 Почему люди стали меньше смеяться? Люди стали более чувствительными к критике!

23:38 Мемы нас объединяют или разъединяют?

28:43 «78% американцев боятся гражданской войны в США»

30:31 Прекрасная Россия будущего: есть ли шанс у оппозиции прийти к власти?

37:14 Почему произошло 24 февраля 2022 года?

42:06 В России существует культ личности Путина?

47:52 Как общество относится к «поуехавшим» и «возвращенцам»?

55:29 «Творческая интеллигенция уехала и перестала быть талантливой»

1:01:14 Политический юмор: почему все смеются над Байденом, Шольцем и Лукашенко?

1:10:08 Идеология Бочарика – меритократия!

1:11:15 Россия всегда побеждает. Мы русские, с нами борщ!

Комментарий редакции

В этом интервью обсуждались следующие основные темы:

1. Современное состояние юмора и сатиры в России и на Западе. Обсуждалось, что юмор стал "не тот", многие передачи перестали быть смешными. Причина видится в избыточной политкорректности и ограничениях на шутки.

2. Отъезд ряда деятелей культуры и шоу-бизнеса из России после начала спецоперации на Украине. Обсуждались мотивы отъезда, перспективы возвращения.

3. Восприятие и высмеивание западных политиков в России. Отмечалось, что ряд западных лидеров воспринимается в России как "клоуны".

4. Стереотипное восприятие России на Западе. Говорилось, что на Западе сложилось упрощенное представление о России.

5. Внутриполитическая ситуация в России. Затрагивались темы поддержки власти, возвращения эмигрантов, оппозиции.

В целом, в интервью обсуждались актуальные темы российской и международной повестки в развлекательно-юмористическом ключе. Делался акцент на необходимости консолидации российского общества.