Военный корреспондент Семён Пегов, автор Telegram-канала @wargonzo

ДЕНЬ СПЕЦНАЗА

В России сегодня отмечают День спецназа. Пацаны, поздравляю! Вы, конечно, самые крутые. И я готов объяснить всем, кто нас здесь сейчас читает, почему у меня сложилось именно такое мнение. Вовсе не из-за того, как точно и метко эти парни стреляют, не из-за их уникальной физической и психологической подготовки, не из-за того, что они такие в общем брутальные супермены с горой мышц или эдакие идеальные машины для убийства врага. В общем, я считаю наших русских спецназовцев самыми крутыми не из-за всех этих заезженных штампов, показанных и растиражированных в современной массовой и медиакультуре. А из-за того, что в первую очередь они и есть наше главное интеллектуальное сокровище, национальное достояние (кроме всяких шуток).

Они и есть интеллектуальная элита страны. Потому что, несмотря на сложившееся представление об их типажах и примитивно-суперменских образах, у многих из них прекрасный вкус, они отлично разбираются в искусстве, они по-настоящему и многогранно образованны, знают языки, хорошо изучили историю, причём из разных источников, они шарят в физике и математике, и, наконец, главное — пожалуй, это одни из самых начитанных людей, с кем мне доводилось общаться. Причём как в плане классической, так и в плане современной литературы. Отечественной и зарубежной. Мне, как выпускнику филфака (хоть и крайне сомнительному с точки зрения качества филологу: студентом я был слабодисциплинированным), это было не просто удивительно — стало почти настоящим откровением.

Я не имею права называть конкретные подразделения (спецназовцы у нас не только самые специальные, но ещё и самые секретные), но вы все понимаете, что речь в первую очередь идёт о парнях из ЦСН ФСБ, ССО, «витязях» (и спецназе Росгвардии, в принципе). Так вот, ещё в Сирии насчёт одних из них я заподозрил что-то неладное — когда нужно было передать по прилёте посылку встречающим и оказалось, что главные запросы с Родины — отнюдь не гастрономическо-трикотажные. А (внимание!) книги. Оказалось, это самая ценная «валюта» в командировке. Причём литература крайне высокого качества: среди прочего мною были замечены томики Сократа, Сунь-цзы, Достоевского, Платонова. В итоге даже то, что брали вместе с другом себе для чтива, — всё оставили пацанам. Они радовались этому даже больше, чем тактикульным перчаткам, которые мы по наивности привезли на фронтовые подгоны.

Ещё с одной компанией спецназовцев, изменивших, кроме шуток, мои представления об интеллектуалах, я повстречался уже на Изюме. Жили несколько дней с пацанами в одном домике, много общались — и в основном, прикиньте, о книгах. В командировках, в перерывах между заданиями (спецназ не сидит неделями в окопах: у них другой профиль) они читают ещё больше. Так вот эти теперь уже боевые для меня братья открыли мне, например, «Волоколамское шоссе» Александра Бека (именно с их подачи и с нашей военкорской лёгкой руки эту легендарную вещь, бывшую настольной у Че Гевары и Фиделя Кастро, сейчас читают взахлёб многие офицеры в Донбассе и даже госчиновники самого высокого ранга). Или просто суперактуальный роман Пикуля «Честь имею».

В общем, это я всё к чему. Не стоит переживать насчёт убежавших интеллектуалов — у нас есть круче, реально на порядок круче. Просто мы не знаем всех этих героев СВО с другой стороны. Многие из них в состоянии подискутировать о блокадном цикле Ахматовой или о поэтических изысках Баратынского не хуже иных Быковых (Дмитрий Быков — физлицо-иноагент). Горжусь дружбой, мужики! С Днём!