Россия успешно реализует проект постройки АЭС в Бангладеш. Как развивается 170-миллионная страна сегодня, какие водно-энергетические проблемы есть у Бангладеш, почему Москве так важно закрепиться в регионе Южной Азии и обозначить свои позиции в конкуренции с Китаем, Индией и Западом говорят глава ФПСР "Аврора" Борис Марцинкевич и политолог Руслан Сафаров

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Комментарий редакции

В данной беседе обсуждались следующие основные тезисы:

1. Строительство Россией атомной электростанции в Бангладеш – это важный проект для развития энергетики этой страны. АЭС обеспечит около 12% потребностей Бангладеш в электроэнергии.

2. Бангладеш – развивающаяся страна с быстрорастущей экономикой и урбанизацией. Сотрудничество с ней открывает хорошие перспективы для российского бизнеса на растущем рынке Южной Азии.

3. Помимо атомной энергетики, у России есть потенциал для сотрудничества с Бангладеш в области традиционной энергетики, электротехники, сельского хозяйства.

4. Россия является вторым поставщиком вооружений в Бангладеш, занимая 25% рынка. Это тоже перспективное направление.

5. Бангладеш расположен на морском пути "Пояс и путь" Китая, который становится важной торговой артерией Евразии. Для России важно присутствовать в этом регионе.

Вывод: строительство АЭС в Бангладеш – это не только важный инфраструктурный проект, но и возможность для расширения российского экономического и политического присутствия в Южной Азии, быстрорастущем и перспективном регионе.