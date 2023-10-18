С утра меня рассмешил старый друг:

- У тебя День рождения что ли?

- Ну да…

- Опять?! Ну и раскрутили время…

Не только этот товарищ давно заметил, что циферблат на часах как будто кто-то крутит всё быстрей и быстрей…

Но за компьютер с утра я сел не из-за этого звонка, а потому, что получил десятки поздравлений от самых разных людей, из самых разных уголков не только нашей страны, но и планеты. Особенно порадовали те, кто оказался за пределами РФ, в бывших республиках СССР. Благодарят за то, что я им помог осознать вроде бы простую истину: все мы, наследники Славы Руси и Союза Советских Социалистических Республик – Русские! Сталин на первом банкете в честь Победы произнёс тост за Русский Народ, имея в виду наше государствообразующее ядро – Русов. На удивление одного из военачальников, откуда у грузина столь глубокое понимание сути Русского человека, Вождь обиделся и сказал известные на весь мир слова:

- Я – Русский грузинского происхождения.

Не случайно и первая моя книга называется «Я – Русский чеченского происхождения», а вторая «Я – гражданин Советского Союза!». Раз соратников стало больше, значит я не ошибся. Да и как ошибёшься, говоря Правду?

Благодарю всех, кто меня поздравил! И на радостях поделюсь с вами, друзья и соратники, новостью из личной жизни: сдал на вёрстку уже восьмую книгу. Названия ещё нет, но по эмоциональному шлейфу оно будет похоже на то, что уже было у книги 2017 года - «Не бойтесь Родину любить». Нечего нам больше бояться, а радоваться есть чему. Все мы, кто сохранил в сердце любовь к Великой Родине, кто не опустился во времена тяжелейших испытаний, будем вознаграждены. Залог тому – созидательные энергии Космоса и наше уважение чести и достоинства в каждом человеке любого из племён Руси. В СССР их было где-то 270, а сейчас честно скажу, что не знаю. Но знаю, что любой вогул, кабардинец, чеченец, мордвин, татарин (и сегодня всех не перечислишь!) – представитель великой Русской цивилизации, за которой будущее планеты.

С глубокой благодарностью за поздравления и уверенностью в нашей Победе

Эдуард Наипов