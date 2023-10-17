Говорит главный редактор журнала Геоэнергетика Борис Марцинкевич.

Комментарий редакции

В этой беседе обсуждаются следующие основные темы:

1. История строительства газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу через Данию. Обсуждаются политические и экономические мотивы этого проекта, а также проблемы с его реализацией.

2. Ситуация с газопроводом Balticconnector, соединяющим Финляндию и Эстонию. Отмечается его небольшая пропускная способность и текущие проблемы с поставками газа.

3. Обнаружение газовых месторождений у берегов Израиля и планы по их освоению и экспорту газа в Европу через проект EastMed. Обсуждаются политические сложности реализации этого проекта.

4. Текущая ситуация на европейском газовом рынке, рост цен на газ и проблемы с поставками СПГ.

Основной вывод: Европа столкнулась со множеством проблем в попытках снизить зависимость от российского газа. Альтернативные источники поставок оказались ненадежными, дорогими и политически сложными для реализации. Российский газ, несмотря на все политические разногласия, остается наиболее надежным источником для Европы.