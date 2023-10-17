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КЛГД. 01. «О планомерном разрешении противоречий развития социализма как первой фазы коммунизма».

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11 октября 2023 года состоялось первое в 2023–2024 учебном году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики. В порядке материалистического применения диалектического метода началось рассмотрение вопроса о планомерном разрешении противоречий развития социализма как первой фазы коммунизма. Оно продолжится на следующем занятии, которое состоится 24 октября.
Все записи занятий кружка диалектики текущего учебного года:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAX
Записи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yza
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIB

Звуковые дорожки видеоканала ФРА за текущий год: https://cloud.mail.ru/public/guy3/DQXH6ma7j

Комментарий редакции

В лекции рассматривались следующие основные темы:

1. Противоречия первой фазы коммунизма. Было рассмотрено первое противоречие между коммунистической природой социализма и наличием в нем родимых пятен капитализма. Обсуждалось, как это противоречие разрешается борьбой противоположностей – за развитие коммунистических начал и против родимых пятен капитализма.

2. Переход от общего противоречия к конкретному экономическому противоречию. Рассмотрено, как общее противоречие проявляется в экономике как противоречие между непосредственно общественным характером производства и товарностью.

3. Третье противоречие – между бесклассовой природой коммунизма и неполным преодолением деления общества на классы. Обсуждалось, что общественные интересы в этой ситуации – это интересы рабочего класса.

4. Отмечалась важность рассматривать противоречия не по отдельности, а в их взаимосвязи и движении, когда одно противоречие порождает другое.

Вывод: в лекции на конкретных примерах показано, как применять диалектический подход к анализу противоречий общественного развития, рассматривая их не статически, а в динамике и взаимосвязи.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VonxUxl5XCc
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