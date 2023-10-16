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Откуда берутся террористы // Олег Комолов. Числа недели

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Одним из источников подпитки террористических движений в современном мире становится безработица, нищета и расовая сегрегация. Как это работает на примере Сектора Газа рассказываем в сегодняшнем выпуске. Ну и про курс рубля пару слов, куда у без него.

Ссылки по теме ролика:
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/65cf93926fdb3ea23b72f277fc249a72-0500042021/related/mpo-pse.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/a75d310_en_1.pdf
https://pcbs.gov.ps/Downloads/book2654.pdf
https://t.me/ravenstvomedia/281
https://t.me/ravenstvomedia/280
https://amp.rbc.ru/rbcnews/economics/13/10/2023/652942529a7947f201984c39

Комментарий редакции

В данной лекции рассматриваются следующие основные тезисы:

1. Проанализирована причинно-следственная связь между экономической ситуацией в секторе Газа и ростом террористических настроений. Показано, что израильская блокада привела к экономическому кризису, высокой безработице, нищете и социальным проблемам, которые создают благоприятную среду для вербовки террористов.

2. Рассмотрено влияние конфликта между Израилем и Палестиной на мировые цены на нефть. Отмечено, что эскалация конфликта может привести к росту цен на нефть до $150 за баррель и глобальной рецессии.

3. Проанализированы меры российских властей по стабилизации курса рубля, в частности введение обязательной продажи экспортной выручки. Показана их ограниченная эффективность на фоне структурных экономических проблем.

4. Сделан прогноз о возможном временном укреплении рубля и последующем возобновлении его ослабления из-за инфляции, эмиссии для финансирования расходов на войну и оттока капитала.

Вывод: в лекции комплексно рассмотрено влияние геополитической ситуации на Ближнем Востоке на мировую экономику и экономическую ситуацию в России. Показана взаимосвязь политических, социальных и экономических процессов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TohMS6LgFoU
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