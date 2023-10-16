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Люди большой судьбы. Верность (1983)

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Фильм из цикла "Люди большой судьбы" рассказывает о члене ЦК КПСС, бригадире токарей "Уралмашзавода" Анатолии Максимовиче Королеве.

Свердловсктелефильм 1983

Автор сценария – Александр Розин

Автор сценария – В. Прошкин

Режиссер – В. Ротенберг

Оператор – Евгений Цигель

Комментарий редакции

Основные сюжеты фильма:

1. История создания и строительства Уралмаша в годы первых пятилеток. Рассказы ветеранов о том, как они приехали на стройку, жили в бараках, работали.

2. Рассказы о профессии токаря, особенностях этой работы. Воспоминания конкретных рабочих об их трудовой деятельности на заводе.

3. Описание продукции Уралмаша – тяжелых станков, экскаваторов, буровых установок, которые поставлялись по всему СССР. Гордость рабочих за свой вклад в развитие индустрии.

4. Быт и нравы того времени – рассказ о том, как ругали девушек за то, что они носили серьги и красились.

5. Личные воспоминания ветеранов о работе на заводе, их чувство гордости и сопричастности к большому общему делу.

Вывод: фильм повествует об истории создания легендарного Уралмаша в годы индустриализации СССР. Показаны энтузиазм и самоотверженный труд простых рабочих, построивших этот завод. Подчеркнута важность их вклада в развитие советской промышленности.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OLlGlbftaKQ
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