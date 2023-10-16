Люди большой судьбы. Верность (1983)
Фильм из цикла "Люди большой судьбы" рассказывает о члене ЦК КПСС, бригадире токарей "Уралмашзавода" Анатолии Максимовиче Королеве.
Свердловсктелефильм 1983
Автор сценария – Александр Розин
Автор сценария – В. Прошкин
Режиссер – В. Ротенберг
Оператор – Евгений Цигель
Комментарий редакции
Основные сюжеты фильма:
1. История создания и строительства Уралмаша в годы первых пятилеток. Рассказы ветеранов о том, как они приехали на стройку, жили в бараках, работали.
2. Рассказы о профессии токаря, особенностях этой работы. Воспоминания конкретных рабочих об их трудовой деятельности на заводе.
3. Описание продукции Уралмаша – тяжелых станков, экскаваторов, буровых установок, которые поставлялись по всему СССР. Гордость рабочих за свой вклад в развитие индустрии.
4. Быт и нравы того времени – рассказ о том, как ругали девушек за то, что они носили серьги и красились.
5. Личные воспоминания ветеранов о работе на заводе, их чувство гордости и сопричастности к большому общему делу.
Вывод: фильм повествует об истории создания легендарного Уралмаша в годы индустриализации СССР. Показаны энтузиазм и самоотверженный труд простых рабочих, построивших этот завод. Подчеркнута важность их вклада в развитие советской промышленности.