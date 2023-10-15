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Спекуляции с ключевой ставкой Центрального банка. Профессор М. В. Попов. 05.10.2023.

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Лекцию в Университете рабочих корреспондентов на тему «Спекуляции с ключевой ставкой Центрального банка» прочитал Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, кандидат экономических наук, профессор, заместитель председателя Фонда Рабочей Академии, сопредседатель идеологической комиссии ЦК Рабочей партии России. 05.10.2023.
Расписание занятий Университета Рабочих корреспондентов: https://fra-mos.ru/universitet-rabochix-korrespondentov/
#УниверситетРабочихКорреспондентов

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Комментарий редакции

В данной беседе обсуждаются следующие ключевые тезисы:

1. Рассматривается трехступенчатая структура банковской системы: ростовщические конторы – обычные банки – центральные банки.

2. Ростовщические конторы сохранились в виде современных коммерческих банков, которые фактически занимаются ростовщичеством, а не кредитованием реального сектора экономики.

3. Центральный банк выдает деньги коммерческим банкам под большие проценты (13-14%), а те выдают предприятиям под еще бо́льшие (18%). Это душит экономику.

4. Такая политика ЦБ приводит к инфляции и обогащению финансовой верхушки за счет остальных.

5. Для развития экономики необходимо убрать посредничество коммерческих банков и сделать кредитование напрямую через ЦБ под низкие ставки (3%).

Вывод: в беседе критикуется современная кредитно-денежная политика и банковская система России. Утверждается, что высокие ставки ЦБ и деятельность коммерческих банков тормозят экономическое развитие и ведут к росту инфляции и социальному расслоению. Предлагается реформа с переходом к прямому низкопроцентному кредитованию государством реального сектора экономики.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JBxVJmUEgvs
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