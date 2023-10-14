Документальный фильм Юрия Малюгина. Это истории слепоглухих людей, которые живут в России и получают информацию из человеческих рук, из каждого живого прикосновения. Они не видят, и не слышат, но также, как и обычные люди любят, страдают, сомневаются, верят и мечтают.

(c) Студия "Остров", 2015 год

Комментарий редакции

Основные темамы фильма:

1. Описания личного опыта потери зрения и слуха, воспоминания о детстве. Многие рассказчики делятся воспоминаниями о том, как они потеряли зрение и слух, как это повлияло на их жизнь.

2. Трудности и вызовы, с которыми сталкиваются слепоглухие люди в повседневной жизни. Описываются проблемы с передвижением, общением, непонимание со стороны окружающих.

3. Духовные и философские размышления о жизни без зрения и слуха. Говорится о вере, смысле жизни, внутреннем мире человека.

4. Творчество и самореализация слепоглухих людей. Рассказывается об увлечении театром, литературным творчеством.

5. Призыв к инклюзии и принятию людей с инвалидностью. Звучит мысль, что слепоглухие - такие же полноценные люди, как и другие.

В фильме поднимаются важные темы жизни слепоглухих людей, их внутреннего мира, проблем и достижений. Звучит призыв к пониманию и интеграции слепоглухих в общество. Истории личного опыта помогают лучше узнать эту малоизученную группу людей.