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Слово на ладони. Фильм о слепоглухих людях

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Документальный фильм Юрия Малюгина. Это истории  слепоглухих людей, которые живут в России и получают информацию из человеческих рук, из каждого живого прикосновения. Они не видят, и не слышат, но также, как и обычные люди любят, страдают, сомневаются, верят и мечтают.

(c) Студия "Остров", 2015 год

Комментарий редакции

Основные темамы фильма:

1. Описания личного опыта потери зрения и слуха, воспоминания о детстве. Многие рассказчики делятся воспоминаниями о том, как они потеряли зрение и слух, как это повлияло на их жизнь.

2. Трудности и вызовы, с которыми сталкиваются слепоглухие люди в повседневной жизни. Описываются проблемы с передвижением, общением, непонимание со стороны окружающих.

3. Духовные и философские размышления о жизни без зрения и слуха. Говорится о вере, смысле жизни, внутреннем мире человека.

4. Творчество и самореализация слепоглухих людей. Рассказывается об увлечении театром, литературным творчеством.

5. Призыв к инклюзии и принятию людей с инвалидностью. Звучит мысль, что слепоглухие - такие же полноценные люди, как и другие.

В фильме поднимаются важные темы жизни слепоглухих людей, их внутреннего мира, проблем и достижений. Звучит призыв к пониманию и интеграции слепоглухих в общество. Истории личного опыта помогают лучше узнать эту малоизученную группу людей.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iQPMQbAEW1E
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 3682 2505
    Voyager 26 мин. назад

      У Шри Чин Моя Была,Практика на Проявлении в Человеке Сострадания.
      Он Своих Учеников посылал в Хосписы
      Общаться С Людьми Находящихся в Безысходности Ожидания “смерти” !
      Особенно делал Внимание на Стариков и Детей!
      Ты Ни Чем ,Им Помочь не Можешь ибо Они Ждут неизбежную “смерть” …..
      Искренность Их Уникальна !
      Ты Ничем,им Помочь не Можешь!
      И тут Приходит ….
      Сострадание!
      Пусть не совсем Жестоко к этому видео.
      Просто почему-то Решил Написать.
      И Желание Женщины в конце Видео Покинуть (улететь)с этой Планеты
      показывает ,Недосказанность Снимавших Их.

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