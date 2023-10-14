Слово на ладони. Фильм о слепоглухих людях
Документальный фильм Юрия Малюгина. Это истории слепоглухих людей, которые живут в России и получают информацию из человеческих рук, из каждого живого прикосновения. Они не видят, и не слышат, но также, как и обычные люди любят, страдают, сомневаются, верят и мечтают.
(c) Студия "Остров", 2015 год
Комментарий редакции
Основные темамы фильма:
1. Описания личного опыта потери зрения и слуха, воспоминания о детстве. Многие рассказчики делятся воспоминаниями о том, как они потеряли зрение и слух, как это повлияло на их жизнь.
2. Трудности и вызовы, с которыми сталкиваются слепоглухие люди в повседневной жизни. Описываются проблемы с передвижением, общением, непонимание со стороны окружающих.
3. Духовные и философские размышления о жизни без зрения и слуха. Говорится о вере, смысле жизни, внутреннем мире человека.
4. Творчество и самореализация слепоглухих людей. Рассказывается об увлечении театром, литературным творчеством.
5. Призыв к инклюзии и принятию людей с инвалидностью. Звучит мысль, что слепоглухие - такие же полноценные люди, как и другие.
В фильме поднимаются важные темы жизни слепоглухих людей, их внутреннего мира, проблем и достижений. Звучит призыв к пониманию и интеграции слепоглухих в общество. Истории личного опыта помогают лучше узнать эту малоизученную группу людей.
У Шри Чин Моя Была,Практика на Проявлении в Человеке Сострадания.
Он Своих Учеников посылал в Хосписы
Общаться С Людьми Находящихся в Безысходности Ожидания “смерти” !
Особенно делал Внимание на Стариков и Детей!
Ты Ни Чем ,Им Помочь не Можешь ибо Они Ждут неизбежную “смерть” …..
Искренность Их Уникальна !
Ты Ничем,им Помочь не Можешь!
И тут Приходит ….
Сострадание!
Пусть не совсем Жестоко к этому видео.
Просто почему-то Решил Написать.
И Желание Женщины в конце Видео Покинуть (улететь)с этой Планеты
показывает ,Недосказанность Снимавших Их.