С.В. Савельев – Встреча с читателями в магазине Москва
Встреча с читателями в магазине Москва 21.09.2023 г.
Комментарий редакции
Основные темы беседы:
1. Обсуждение книг автора на тему эволюции человеческого мозга. В частности, упоминаются книги "Возникновение мозга человека", "Нищета мозга", "Морфология сознания" и "Церебральный сортинг".
2. Рассуждения о том, как происходила эволюция мозга человека, в частности, переход к прямохождению и увеличение размеров мозга. Обсуждаются различные научные гипотезы на эту тему.
3. Сравнение интеллектуальных способностей неандертальцев и кроманьонцев. Приводятся новые данные, свидетельствующие о том, что неандертальцы были более умными, чем считалось ранее.
4. Рассуждения об искусственном отборе в человеческих популяциях, который влияет на эволюцию мозга. Примеры такого отбора в истории.
5. Обсуждение того, как современная цивилизация и общество влияют на эволюцию человеческого мозга.
Вывод: в беседе поднимаются актуальные научные вопросы, связанные с эволюцией человеческого мозга и интеллекта. Автор предлагает свою точку зрения, подкрепленную новыми данными. Обсуждаются исторические аспекты проблемы, а также влияние современного общества.