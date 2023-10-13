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С.В. Савельев – Встреча с читателями в магазине Москва

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Встреча с читателями в магазине Москва 21.09.2023 г.

Комментарий редакции

Основные темы беседы:

1. Обсуждение книг автора на тему эволюции человеческого мозга. В частности, упоминаются книги "Возникновение мозга человека", "Нищета мозга", "Морфология сознания" и "Церебральный сортинг".

2. Рассуждения о том, как происходила эволюция мозга человека, в частности, переход к прямохождению и увеличение размеров мозга. Обсуждаются различные научные гипотезы на эту тему.

3. Сравнение интеллектуальных способностей неандертальцев и кроманьонцев. Приводятся новые данные, свидетельствующие о том, что неандертальцы были более умными, чем считалось ранее.

4. Рассуждения об искусственном отборе в человеческих популяциях, который влияет на эволюцию мозга. Примеры такого отбора в истории.

5. Обсуждение того, как современная цивилизация и общество влияют на эволюцию человеческого мозга.

Вывод: в беседе поднимаются актуальные научные вопросы, связанные с эволюцией человеческого мозга и интеллекта. Автор предлагает свою точку зрения, подкрепленную новыми данными. Обсуждаются исторические аспекты проблемы, а также влияние современного общества.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=G6LqZ04U3JI
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