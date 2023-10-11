Комментарий редакции

Историк-исследователь Сергей Валерьевч Ушкалов рассказывает о боевой работе (деятельности) брянских партизан на заключительном этапе Курской битвы и в ходе освобождения Орловской и Смоленской областей (операции "Кутузов" и "Суворов").

Ключевые тезисы данной беседы:

1. Беседа посвящена деятельности брянских партизан в июле-сентябре 1943 года во время Курской битвы и наступлению советских войск на орловско-брянском направлении.

2. Партизаны Южной оперативной группы и Западного штаба партизанского движения активно вели боевые действия на коммуникациях противника, уничтожая железнодорожные пути, мосты, склады, оружие.

3. Основной задачей партизан был срыв перевозок немецких войск, отступающих с Курской дуги. Для этого проводились массовые операции по подрыву рельсов.

4. Большую роль играла разведывательная деятельность партизан, которые сообщали данные о передвижениях, дислокации и численности немецких частей.

5. Одной из главных проблем партизан была нехватка продовольствия и боеприпасов. Основным источником снабжения были самолеты авиации дальнего действия.

6. К сентябрю 1943 года партизанские силы значительно выросли за счет местного населения и перехода коллаборационистов на сторону партизан.

Вывод: действия брянских партизан летом-осенью 1943 года сыграли важную роль в срыве коммуникаций и разведке противника, помогая наступлению советских войск на орловско-брянском направлении.