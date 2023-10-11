Один день Лены Гориной. Документальный фильм (1976)
Фильм рассказывает о мастере спорта международного класса по прыжкам в воду воспитаннице саратовской специализированной детско-юношеской спортивной школы "Динамо" Елене Гориной.
#ДокументальныйФильм
Саратовтелефильм, 1976
Автор сценария – А. Андреев
Режиссер – Л. Полонский
Оператор – Владимир Антонов
Комментарий редакции
1. Фильм рассказывает о советских прыгунах в воду, готовившихся к Олимпиаде 1980 года в Москве.
2. Основное внимание уделено прыгунье Елене Гориной, которая прошла путь от новичка до мастера спорта международного класса.
3. Подчеркивается, что для достижения таких результатов требовались ежедневные изнурительные тренировки и сила воли.
4. Несмотря на травму на отборочных соревнованиях, Елена Горина продолжила тренировки и помогла команде завоевать победу.
5. В итоге она и другие прыгуны попали в олимпийскую сборную СССР для участия в Олимпиаде-80 в Москве.
Вывод: фильм показывает самоотверженность и целеустремленность советских спортсменов, добивавшихся высоких спортивных результатов на Олимпиаде-80 в Москве.
Про Ольгу Корбут. Никто не превзошёл и едва-ли сможет превзойти. Как она там поживает в Америке? Говорят, не очень.
https://youtu.be/wiYV–p9l2Y?si=dShZV3-v3E9ndVuU