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Один день Лены Гориной. Документальный фильм (1976)

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Фильм рассказывает о мастере спорта международного класса по прыжкам в воду воспитаннице саратовской специализированной детско-юношеской спортивной школы "Динамо" Елене Гориной.

#ДокументальныйФильм

Саратовтелефильм, 1976

Автор сценария – А. Андреев

Режиссер – Л. Полонский

Оператор – Владимир Антонов

Комментарий редакции

1. Фильм рассказывает о советских прыгунах в воду, готовившихся к Олимпиаде 1980 года в Москве.

2. Основное внимание уделено прыгунье Елене Гориной, которая прошла путь от новичка до мастера спорта международного класса.

3. Подчеркивается, что для достижения таких результатов требовались ежедневные изнурительные тренировки и сила воли.

4. Несмотря на травму на отборочных соревнованиях, Елена Горина продолжила тренировки и помогла команде завоевать победу.

5. В итоге она и другие прыгуны попали в олимпийскую сборную СССР для участия в Олимпиаде-80 в Москве.

Вывод: фильм показывает самоотверженность и целеустремленность советских спортсменов, добивавшихся высоких спортивных результатов на Олимпиаде-80 в Москве.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g_rlc1zAyx8
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