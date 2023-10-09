Михаил Ворфоломеев. Мотивы. Радиоверсия спектакля Московского драматического театра им. А.С.Пушкина

Радиоверсия спектакля Московского драматического театра им. А. С. Пушкина. В тайгу приезжает молодой энергичный директор леспромхоза Федор Столбов. Вместе с жителями села "Таежное" он борется против того, чтобы ради плана не губить лес, вырубая все деревья подряд по указанию представителя министерства, карьериста Кутайсова

Московский драматический театр им. А. С. Пушкина.

По одноименной пьесе.

Режиссер Морозов Борис.

Режиссер радио Кольбус Эдуард

#Театрумикрофона

В ролях: Евстафий – Косач Вильгельм; Агриппина – Викландт Ольга; Прон – Бубнов Степан; Мефодий – Ильчук Юрий; Евгения – Лякина Тамара; Устин – Горобец Юрий; Катерина – Скороходова Елена; Дрон – Буров Валентин; Степан – Ильин Владимир; Гурей – Аугшкап Агрий; Федор – Ермаков Александр; Кутайсов – Чернов Александр; Шура – Зубарева Мария; Веня – Максимов Виталий; Пояснительный текст – Морозов Борис

Год производства: 1986

Комментарий редакции

Сегодня день рождения Михаила Алексеевича Ворфоломеева, он известен тем, что написал много пьес и сценариев. Его первая пьеса "Полынь – трава горькая" принесла ему известность. Он мастер психологической драмы, его пьесы ставились не только в России, но и за рубежом. По его сценариям снято более 10 фильмов.