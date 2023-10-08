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Петэн: режим Виши и крах маршала/ Олеся Орленко и Егор Яковлев

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Продолжение цикла бесед об оккупированной Франции. В этом выпуске историк Олеся Орленко рассказывает, как Филипп Петэн отреагировал на начало Второй мировой войны, о периоде, известном как «режим Виши» и о событиях, из-за которых Петэн предстал перед судом.

Предыдущая беседа: https://youtu.be/U_VWs0Q6DkI

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждаются следующие основные тезисы:

1. Питтен поддерживал сотрудничество с нацистской Германией, рассматривая это как борьбу против коммунизма. Он активно сотрудничал с оккупационными властями.

2. Правительство Виши под руководством Петена проводило репрессивную политику – запрет компартии, антисемитские законы, создание трибуналов для судов над политическими противниками.

3. Питтен негативно относился к движению Сопротивления и лично к де Голлю, объявив его вне закона.

4. Вишийский режим фактически утратил власть после оккупации немцами всей территории Франции в 1942 году, хотя формально продолжал существовать.

5. В конце войны Петен пытался договориться с западными союзниками, чтобы сохранить свою власть, но безуспешно.

Вывод: беседа показывает, что режим Виши во главе с маршалом Петеном активно коллаборационировал с нацистской Германией, проводил репрессии против инакомыслящих, что в конечном итоге привело к потере власти и изоляции режима. Петен оказался не способен противостоять оккупантам и сохранить независимость Франции.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D4uh1mf5gmw
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