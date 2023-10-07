Комментарий редакции

В последнее время целый ряд СМИ, не говоря уже про всевозможные телеграм-каналы, внезапно заинтересовались и активно комментируют происходящее на мировом рынке ядерного топлива вообще и вопросов «поставок Россией ядерного топлива Соединенным Штатам» в частности. Основной лейтмотив — «да что же это такое мы делаем, да как же так получается, что мы помогаем нашим недругам? Немедленно прекратить!» Эмоций много, а вот дружба с фактами зачастую отсутствует напрочь, что в условиях ведущейся информационной войны, мягко скажем, не хорошо. Вот и давайте разберемся — спокойно и без суеты.

Основные тезисы:

1. С 2013 года Россия не поставляет обогащенный уран напрямую США, это делает компания Техснабэкспорт (Тенекс) на основе долгосрочных контрактов с частными американскими компаниями.

2. Технология обогащения урана Росатома позволяет получить более дешевый конечный продукт по сравнению с технологией Urenco. Это дает Росатому конкурентное преимущество на мировом рынке.

3. Прекращение поставок урана в США нанесет ущерб репутации Росатома как надежного поставщика и может привести к потере позиций на мировом рынке.

4. Росатом активно развивает атомную энергетику в странах Азии и Африки, сокращая зависимость от европейского и американского рынков.

Вывод:

Решение о прекращении поставок обогащенного урана в США было бы необоснованным с экономической и стратегической точки зрения. Это нанесло бы ущерб интересам Росатома и России на мировом рынке ядерного топлива.