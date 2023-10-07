Комментарий редакции

В данной беседе отец Андрей Ткачёв отвечает на следующие вопросы:

1. Как воскреснут тела кремированных людей?

Отец Андрей отвечает, что это не наша проблема, а Божья. Душа заберёт свои изначальные элементы и атомы, все восстановится, как по пазлу. Для Бога нет ничего невозможного.

2. В каком возрасте люди воскреснут после смерти?

Скорее всего, люди воскреснут не старыми, а в расцвете лет и здоровья, т.к. старость – преддверие смерти. Воскресшие будут молодыми и красивыми.

3. Кого Бог любит больше – людей, животных или ангелов?

Больше всего Бог любит человека, ведь именно ради спасения людей он пожертвовал Своим Сыном Иисусом Христом. Это уникальная любовь.

4. Почему христианство не принимает идею реинкарнации и перевоплощения души?

Потому что христианство учит о единственности земной жизни и последующем воскресении плоти. Душа не переселяется в другие тела.

5. Как правильно вести богословские беседы о Боге с мусульманами?

О божественных атрибутах и морали можно спокойно говорить, а вот тема Иисуса Христа станет предметом пререканий, т.к. мусульмане почитают его только как пророка.

6. Для чего в жизни человека бывает безответная любовь?

Это горькое лекарство для души, которое помогает творческим натурам, например поэтам. Или испытание для особо преданных душ.

7. Греховна ли супружеская близость во время поста для христиан?

Это индивидуально. Главное – чтобы супруги шли навстречу друг другу и не разрушали семью из-за поста.

8. Почему на иконах Божью Матерь не изображают беременной?

Отец Андрей считает этот вопрос неуместным и на него не стоит отвечать в принципе.

9. Можно ли ставить в воспитании детей цель воспитать в них честность?

Конечно можно, воспитание честности – очень важная задача. Вообще в ребенке можно воспитывать любые положительные качества.

10. Если рассказывать, что ребёнок хорошо спит и ест, почему он начинает делать это хуже?

Потому что нельзя много рассказывать о ребенке посторонним – это портит его энергетику и притягивает порчу. Нужно хранить информацию о детях в тайне.

11. Какую пользу каждый человек может принести для победы России в войне на Украине?

Молиться, жертвовать на армию, проявлять милосердие и любовь к ближним. Идти по пути нравственного совершенства.

12. Кого Бог больше любит – людей или ангелов?

Больше всего Бог любит человека, потому что именно ради него послал Сына для спасения.



В целом, главная идея лекции в том, что нужно следовать христианским ценностям, очищаться от греха, молиться и укреплять свою веру. Это путь приближения к Богу как для каждого человека, так и для всего общества.