После вчерашних заявлений Путина о том, что вопрос о возобновлении ядерных испытаний находится в процессе рассмотрения, но окончательное решение еще не принято,,спикер Госдумы Володин сообщил, что на ближайшем Совете Госдумы будет обсуждаться вопрос о выходе России из договора о запрете ядерных испытаний и что выход из этого договора полностью соответствует интересам России.





Ранее уже отмечалось, что на ядерном полигоне на Новой Земле проводятся технические работы по модернизации полигона.

С точки зрения испытаний – после выхода из договора о запрете ядерных испытаний, наиболее вероятные опции – либо начать с подземного ядерного взрыва в штольнях, либо провести воздушный взрыв 750 килотонного заряда.

С учетом того, что в войне на Украине наверняка будет использовано как минимум все то, что находится ниже порога применения ядерного оружия, то вопрос о возобновлении ядерных испытаний представляется неизбежным безотносительно сроков возобновления. На мой взгляд, это надо было делать еще в прошлом году. Сам договор представляет собой рудимент давно разрушенного комплекса договоров определявших уже не существующую архитектуру ядерной безопасности.

Комментарий редакции

Ключевые выводы:

- В Госдуме РФ обсуждают возможность отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в ответ на развязанную против России войну со стороны США и Запада.

- ДВЗЯИ не вступил в силу из-за того, что ряд стран, включая США, его не ратифицировали. Россия рассматривает отзыв ратификации как "зеркальный" ответ на позицию США.

- Пока Россия официально не заявляла о планах проводить ядерные испытания в случае выхода из ДВЗЯИ, но эта возможность обсуждается в качестве ответной меры на действия Запада.

- Обсуждение выхода из ДВЗЯИ можно рассматривать как своего рода ультиматум России в адрес США с требованием ратифицировать этот договор. По сути Россия заявляет: либо все страны отказываются от ядерных испытаний и ратифицируют ДВЗЯИ, либо, если США будут отказываться, Россия также сможет возобновить испытания в ответ.