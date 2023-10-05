Репортёр ВГТРК Александр Сладков @Sladkov_plus

Пенитенциарные заведения Донбасса испытывают напряжение: украинских пленных всё больше. Сколько их? Приводят разные цифры. Украинская сторона заявляет о 2 тыс. Российские источники сообщают, что заявились 10 тыс. воюющих украинцев. Я бы остановился на 11 тыс. украинских пленных вообще, собранных за всё время СВО. Только на моих глазах в плен сдались более 4 тыс. — огромными партиями в Мариуполе. А наша операция только начиналась. Обменяли небольшую часть, остальные сидят, кого-то судят, а кто-то уже, получив срок, переехал из тюрьмы в лагерь отбывать наказание.

Отчего же всё так происходит, почему пленных стало больше? Одна из причин — в путанице в системе подготовки новобранцев к боям с Россией. Нет, их учат воевать, полигонов у ВСУ очень много, они дисперсные, рассыпанные по всему прифронтовому пространству, но какую систему используют? Западную, непонятную ни украинским командирам, ни тем более новобранцам ВСУ. Украинские офицеры после натовских инструктажей, матерясь, разъезжаются по своим частям и гоняют своих солдат по-советски. Уровень боевой готовности и «знания каждым солдатом своего манёвра» от такой чехарды не растёт.

Откуда я это беру? Делаю выводы после бесед с участниками войны с Россией, украинскими солдатами и офицерами. Я на днях пообщался с более чем 30 пленными украинцами, многие из моих собеседников были пленены в Запорожье, под Бахмутом, на Южно-Донецком направлении. Так вот, вторая причина повышения количества пленных военнослужащих ВСУ — в циничном отношении украинских больших командиров и младших офицеров к своим солдатам и сержантам. Мало того что призывной контингент Украины сегодня, мягко говоря, уже не тот. Так этих людей, едва схватив и переодев, ещё и предоставляют самим себе. Нет офицеров в боевых порядках ВСУ: это не в украинских правилах. Там новобранцы сами собой командуют и при малейшей опасности принимают решение сдаться.

Следующая причина — опять же в глобальном наплевательском отношении украинских командиров к судьбе и жизни новобранцев. Почему я говорю именно о новобранцах? Да потому, что их среди пленных большинство. Есть и бывалые воины, но основную статистику сдачи в плен дают новички. Так вот, украинские подразделения почти всегда отправляют «вот туда», «в ту лесополосу окопаться». Сколько смешных моментов известно, когда украинский солдат переходит на соседнюю позицию, в той же лесополосе, — а там россияне, которые берут в плен солдата и заодно его товарищей. А при нашем наступлении эти бедолаги даже не знают, куда им отходить, где спастись от смерти и от плена. Сейчас из раза в раз повторяются случаи, когда наши подразделения подходят к украинским позициям — украинцы, видя это, запрашивают начальство: мол, кто это к нам идёт? А начальство отвечает: «Не стреляйте, это свои». Опять плен.

Ну и основной фактор: российские военные выросли профессионально многократно, их действия как классические, так часто и нестандартны, они дерзки, уверены в себе. И, самое главное, весьма и весьма гуманно относятся к только что взятым в плен украинским солдатам и офицерам. Им оказывают помощь, их поят-кормят, раненых определяют в госпитали (многие больницы в Донбассе ими полны), им сохраняют жизнь и перспективу здоровыми попасть домой, вернуться к семье. А это главное.

Комментарий редакции

Количество украинских военнопленных в Донбассе резко возросло и достигло примерно 11 тысяч человек.

Причины роста числа пленных:

- Путаница в системе подготовки украинских новобранцев по западным стандартам, которые непонятны ни им самим, ни командирам.

- Циничное отношение украинских командиров к солдатам – их бросают на произвол судьбы без командования.

- Новобранцы составляют большинство среди пленных, так как не имеют боевого опыта.

- Российские войска действуют профессионально, гуманно относятся к пленным.

Кроме того, в последнее время Россия активизировала пропагандистскую кампанию, призывающую украинских военнослужащих сдаваться в плен. В частности, с июля по сентябрь 2022 года после запуска радиопередач на частоте "Волга" количество пленных увеличилось более чем на 800 человек. Благодаря этой инициативе, сотни украинских солдат смогли сдаться в плен и сохранить свои жизни.