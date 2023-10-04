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Распродажа стратегических запасов нефти

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Сокращение стратегических запасов нефти в США.
При Байдене запасов стратегических запасов нефти осталось на 17 дней. Это худший показатель с начала 90-х годов.

Причина простая – администрация Байдена выкидывает стратегические запасы на рынок, чтобы удержать рост цен на бензин в США.
Расчет строится на том, что это позволит пройти через войну на Украине без серьезного поднятия цен внутри США, а запасы пополнять за счет "ценовых потолков" и общего снижения цены на нефть.

Проблема в том, что РФ и Саудовская Аравия, в рамках картельной сделки ОПЕК+ постоянно сокращают добычу, чтобы повышать цены на нефть и затруднить США реализацию их долгосрочной стратегии. Поэтому РФ и Саудовская Аравия на днях еще раз подтвердили. что будут придерживаться стратегии сокращения добычи как минимум до конца 2023 года. Это будет вести к росту доходов РФ и Саудовской Аравии от нефтяной торговли и будет далее вынуждать США распродавать свои стратегические запасы, а также искать пути для возможности увеличить закупку топлива у "диктаторских режимов", вроде Венесуэлы.

Кстати, исходя из этого графика и текущих тенденций, при инерционном сценарии войны на Украине, у США через 14-16 месяцев начнутся серьезные проблемы в свете исчерпания стратегических запасов, что приведет к росту цен на бензин со всеми вытекающими из этого последствиями. По всей видимости это также является частью российской стратегии по ведению долгосрочной войны. Для РФ это имеет и негативные моменты, так как увеличение валютной выручки за рубежом (в том числе путем игнорирования "ценового потолка", который давно прорван, а также сокращением дисконта), ведет к тому, что производителям выгоднее продавать за рубежом, чем внутри страны, что и привело к недавнему топливному кризису, что потребовало введения государственных ограничений на экспорт бензина и диз.топлива.

Все это показывает необходимость оперативного гос.регулирования внутренних цен на топливо. Если бы решал "рыночек", то все топливо выгоднее было бы вывозить из России и продавать за рубежом, даже в ущерб внутреннему рынку. Вторичным последствием является повышение цен на бензин. Как представляется, без гос.регулирования ценообразования, тут также не обойтись.

Комментарий редакции

В условиях противостояния с РФ, США вынуждены активно тратить свои стратегические запасы нефти для сдерживания внутренних цен на бензин. Это привело к рекордному сокращению запасов до 17 дней. Однако дальнейшее сокращение добычи РФ и ОПЕК+ будет еще больше истощать американские резервы. В результате в ближайшее время США могут столкнуться с острым дефицитом нефти и резким скачком цен на топливо.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8680225.html
Метки: бензин, нефть, Россия, саудовская аравия, США, экономика
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Бэкграунд, выпуск-258 за 26 мая 2012
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 17583 16387
    KT только что

      В какой уже раз за последнее десятилетие эти россказни о крахе США?
      Что сделано внутри страны за 10 лет?Где обещанное импортозамещение?Много заместили?Чем заместили?
      Европу”опускают”это да,но со Штатами торговля как была так и продолжается,всё на своих местах.

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