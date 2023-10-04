Комментарий редакции

Главы Запада активизировали общение с Центральной Азией. Победит ли экономический прагматизм Москвы и Пекина западную концепцию хаоса в регионе, почему власти Афганистана обостряют водный вопрос в регионе, будут ли реализованы логистические проекты или регион поглотит борьба всех против всех обсуждают Директор центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтийор Эргашев (Узбекистан), Глава экспертного совета ФПСР "Аврора" Борис Марцинкевич и политолог Руслан Сафаров

В данной беседе обсуждаются следующие основные тезисы:

1. Усиление внимания США и Запада к региону Центральной Азии. Отмечается, что если раньше США не проявляли особого интереса к региону, то сейчас активно наращивают свое присутствие и влияние там.

2. Рост конкуренции и противостояния между Западом и Россией с Китаем за влияние в Центральной Азии. Говорится, что регион становится все более важной ареной геополитического соперничества между этими центрами силы.

3. Сложные отношения Афганистана со странами региона, особенно в вопросах использования водных ресурсов. Отмечается нежелание талибов вести переговоры и согласовывать свои действия, что создает угрозу конфликтов.

4. Важность сохранения прагматизма во внешней политике стран Центральной Азии, опоры на собственные национальные интересы. Подчеркивается, что экономическое сотрудничество с Россией и Китаем перспективнее, чем с Западом.

5. Необходимость налаживания конструктивного диалога с Афганистаном, несмотря на различия в подходах.

В целом в отмечается растущая геополитическая напряженность в Центральной Азии и необходимость укрепления сотрудничества внутри региона для обеспечения стабильности и безопасности.