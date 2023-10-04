Главная » Видео, Мировоззрение, Новости Ближнего востока, Политика

Борьба за Центральную Азию выходит на новый уровень, или Зачем Байдену встреча с пятью президентами

0 0


Главы Запада активизировали общение с Центральной Азией. Победит ли экономический прагматизм Москвы и Пекина западную концепцию хаоса в регионе, почему власти Афганистана обостряют водный вопрос в регионе, будут ли реализованы логистические проекты или регион поглотит борьба всех против всех обсуждают Директор центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтийор Эргашев (Узбекистан), Глава экспертного совета ФПСР "Аврора" Борис Марцинкевич и политолог Руслан Сафаров

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждаются следующие основные тезисы:

1. Усиление внимания США и Запада к региону Центральной Азии. Отмечается, что если раньше США не проявляли особого интереса к региону, то сейчас активно наращивают свое присутствие и влияние там.

2. Рост конкуренции и противостояния между Западом и Россией с Китаем за влияние в Центральной Азии. Говорится, что регион становится все более важной ареной геополитического соперничества между этими центрами силы.

3. Сложные отношения Афганистана со странами региона, особенно в вопросах использования водных ресурсов. Отмечается нежелание талибов вести переговоры и согласовывать свои действия, что создает угрозу конфликтов.

4. Важность сохранения прагматизма во внешней политике стран Центральной Азии, опоры на собственные национальные интересы. Подчеркивается, что экономическое сотрудничество с Россией и Китаем перспективнее, чем с Западом.

5. Необходимость налаживания конструктивного диалога с Афганистаном, несмотря на различия в подходах.

В целом в отмечается растущая геополитическая напряженность в Центральной Азии и необходимость укрепления сотрудничества внутри региона для обеспечения стабильности и безопасности.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=llG0wAEZR3U
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Вето на прогресс Центральной Азии
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
Вояки Гитлера - це приятели народу. Борьба с бандеровцами в 1941-1945 гг.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru