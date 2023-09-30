Лариса Ржондовская, медиаменеджер, автор проекта Дорогая Хурма @expensive_hurma

Вместо эпиграфа:

— Вы любите Украину?

— Да!

— А умереть за неё готовы?

— Нет. А кто же тогда будет Украину любить?

Немало радости принёс Рунету главный философ украинской реальности, а по совместительству мэр Киева Виталий Кличко. Выяснилось, что генетика и многочисленные удары по голове — вещь упрямая, и в бой за титул главного поставщика одиозных цитат влез родной брат Виталия по крови, разуму и сотрясениям мозга Владимир.

Готовы? Цитирую его интервью ZDF: «Я не готов умереть за страну. Я готов жить за неё — это сложнее, чем умереть».

Как говорится, сегодня за Украину жить «могут не только лишь все». Точнее, за Украину жить «может не только лишь каждый, мало кто может это делать». Ведь наступление — оно не в километрах измеряется, нет, а в тех, кто «окрасил себя в цвета, в которые он сам себя окрасил».

Вот так всё просто. Брошенные под Работино хохлы — это те, кто себе лёгкий путь выбрал. Лезь под артиллерию да Leopard жги — делов-то. Пойманные на украинских улицах мобилизованные, пущенные на пешее разминирование полей, — тоже халявщики: идти вперёд и подрываться много мозгов не надо.

А вот Володя взял на себя ношу посерьёзнее: за Украинушку жить — и желательно неплохо. Причём, следуя древней украинской традиции, любить издалека.

Кличко, например, живёт за Украину в Германии.

И вроде упрекнуть его не в чем. Он же как ребёнок — говорит то, что в отбитую голову первое приходит. Упрекнуть стоит тех, кто выбрал «лёгкий путь» и под миномётным и артиллерийским огнём сидит в окопе и свято верит в свою правоту. Вас же используют, идиоты. Вы наскакали себе самый худший вариант развития событий, а черти «с трудным путём» покупают себе замки за рубежом. Так сказать, чтобы путь свой жизненный не упрощать.

Так что, Тарас, ты на людей с трудным путём не гони. Это тебе не лёгкая пробежка по пояс в окопной жиже под бомбёжкой, тут жить нужно. А знаешь, как порой бывает трудно? Лёд для виски закончится в самый неподходящий момент, доставщик перепутает заказ, а то и сходить бывает некуда. Вообще некуда! Ну что, понял теперь, как это трудно, жить за Украину? Вот то-то же.

Комментарий редакции

Ах, как же трудна ноша господина Кличко – жить за Украину на широкую ногу в европейских особняках! Это вам не какие-то пустяки вроде штурма окопов или разминирования минных полей под обстрелами. Нет, для такой высокой миссии нужен особый склад характера и стойкость духа.

Представьте себе тяжкий труд господина Кличко – весь день выбирать вина для обеда да следить, чтобы дворецкий не перепутал заказ. А еще иногда, наверное, приходится ездить в спа-салоны и на шоппинг – ведь надо поддерживать имидж для такой важной работы.

Конечно, простым украинцам, валяющимся в окопах, не понять всех тягот и лишений сего господина. Им стоит только порадоваться, что нашлись такие сильные духом люди, готовые взвалить на себя самый тяжкий труд – жить припеваючи за границей за счет Украины.