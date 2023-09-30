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События: День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией

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30 сентября мы отмечаем День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Россией.

Ровно год назад в торжественной обстановке в состав страны вернулись четыре региона, исторические русские земли, освобождённые (увы, пока далеко не полностью) от наци-сатанинских оккупантов. Жители регионов однозначно выразили свою волю на референдумах.

Добро пожаловать домой! Победа будет за нами!

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к народу России.

"Дорогие друзья! Уважаемые граждане России!

Поздравляю вас с Днём воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие: были подписаны договоры о принятии в состав России четырёх новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор — быть со своим Отечеством.

Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами, проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять право самим определять своё будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека, — культуру, традиции, родной язык — всё то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих, организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе.

Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестёр народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное: защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию, вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплочённость и патриотический настрой.

Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее, восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и посёлкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтёры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы, вся большая, единая страна делает общее дело.

Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад, на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией, поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие.

Впереди большая работа и решение сложных задач, реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьёмся поставленных целей.

Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твёрдости и решительности Россия стала ещё сильнее. Мы — один народ и вместе всё преодолеем, ответим на любые вызовы.

С праздником, дорогие друзья, с Днём воссоединения с Россией!"

Источник: https://zavtra.ru/events/den_vossoedineniya_dnr_lnr_zaporozhskoj_i_hersonskoj_oblastej_s_rossiej
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 6839 5177
    Игорь 47 мин. назад

      ВВ подписал указ о том, что граждане У могут въезжать в РФ без виз, по паспортам У даже просроченным. Лед тронулся, покупка У началась.

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