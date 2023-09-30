Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Необходима внимательная жизнь! Отец Андрей Ткачёв

0 0

Комментарий редакции

Основные тезисы проповеди отца Андрея Ткачёва:

1. Воскресение Христа – центральное событие христианства, оно открывает нам истину о воскресении плоти.

2. Многие события до воскресения Христа предвосхищали и подготавливали его – например, когда ученики принимали Иисуса за призрак, хождение по водам.

3. После воскресения Христос повторяет многие события, чтобы ученики лучше запомнили и осознали их новый смысл – явление в Галилее, трапеза с учениками.

4. В жизни человека тоже повторяются важные события, чтобы он извлек уроки. Нужно быть внимательным к этим повторам.

5. Мы должны познавать Христа через Писание, богослужение, заповеди. Христос вездесущ и всепроникающ.

Вывод: Проповедь посвящена смыслу воскресения Христа для христиан, а также важности внимания к повторяющимся событиям в нашей жизни, чтобы постичь их духовный смысл. Мы должны познавать Христа и жить с осознанием Его всюдуприсутствия.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QNss6JTtMew
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Афоризмотерапия: Справедливость. Жизнь и смерть. Детство...
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
Новости Украины и Новороссии 25 января 2016

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru