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Гиена Европы vs Международное право

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Международное право в преломлении польской политики по отношению к своим соседям; ВТО и неоколониальные страны, а также поддержка США всех польских инициатив в фокусе внимания премьер-министра Украины 2010-2014 гг. Николая Азарова.

Ведущий: Максим Романычев

Комментарий редакции

В этой беседе бывший премьер-министр Украины Николай Азаров делится своим видением международной торговли и экономических отношений.

Основные тезисы:

- После Второй мировой войны были созданы международные экономические организации (МВФ, ООН, ВТО и др.), цель которых – обеспечить свободную торговлю и доступ к ресурсам и рынкам развивающихся стран.

- Существует противостояние между свободной торговлей и протекционизмом. Развитые страны выступают за либерализацию, а развивающиеся – за защиту своих рынков.

- Украина вступила в ВТО на невыгодных условиях. Это не принесло ей экономических выгод, а наоборот, нанесло ущерб национальному производству.

- Польша и Франция препятствовали доступу украинской сельхозпродукции на европейский рынок. Польша нарушает решения ЕС, запрещая транзит украинского зерна.

- Николай Азаров убеждён, что без протекционистских мер невозможно развить национальную экономику и промышленность.

Вывод: Николай Азаров критически оценивает либерализацию международной торговли и деятельность ВТО. Он считает, что Украина должна защищать свой рынок и проводить протекционистскую политику в интересах национальной экономики.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_J9_4kWybMI
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