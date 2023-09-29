Комментарий редакции

Как мы можем строить IT суверенитет, когда ведущие российские компании видят свое будущее вне России; в чем лидирует Россия; что происходит в сфере развития беспилотного транспорта и можем ли мы в случае ухода зарубежного ПО надеяться на «открытый код» зарубежных программ? Рассказывает КиберДед.Ведущий: Илья Бокатов

В этой беседе обсуждались следующие основные темы:

1. Уход основателя Яндекса Аркадия Воложа из России и его критика российских действий. Эксперты считают, что это связано с личными интересами Воложа, а не его политической позицией.

2. Возможности России по созданию собственного ИТ-суверенитета. Государству нужно иметь стратегическое видение и план развития этой сферы. Россия может опереться на поддержку других стран.

3. Перспективы Яндекса после ухода Воложа. Его технологии ориентированы на Россию и вряд ли будут востребованы на Западе. Но компания может быть использована в информационной войне против России.

4. Развитие искусственного интеллекта. Обсуждались достижения России в этой сфере, перспективы создания многоязычных переводчиков на основе ИИ.

5. Использование Россией открытого исходного кода иностранного ПО. Это позволит ускорить разработки, но нужно учитывать возможные риски безопасности.

Вывод: в беседе обсуждались актуальные вопросы развития российских информационных технологий в условиях санкций и конфронтации с Западом. Эксперты видят как риски, так и новые возможности для укрепления технологического суверенитета России.