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1930. «Волоколамская ткацкая фабрика им. В. И. Ленина» на снимках З.З.Виноградова. Часть 3

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1930. «Волоколамская ткацкая фабрика им. В. И. Ленина» на снимках З.З.Виноградова. Часть 1
1930. «Волоколамская ткацкая фабрика им. В. И. Ленина» на снимках З.З.Виноградова. Часть 2

48. Приемочное марлевое отделение.jpg
48. Приемочное марлевое отделение

49. Браковка одеял.jpg
49. Браковка одеял

50. Приемка одеял.jpg
50. Приемка одеял

51. Размеряльное отделение.jpg
51. Размеряльное отделение

52. Отправка товара. Возчик у груженых саней.jpg
52. Отправка товара. Возчик у груженых саней

53. Отправка товара.jpg
53. Отправка товара.

54. Фабком.jpg
54. Фабком

55. Почта при фабрике.jpg
55. Почта при фабрике

56.Школа при фабрике.jpg
56. Школа при фабрике

57. Чайная при фабрике.jpg
57. Чайная при фабрике

58. Часть здания, занимаемого детскими яслями.jpg
58. Часть здания, занимаемого детскими яслями

59. Жилой фабричный корпус.jpg
59. Жилой фабричный корпус

60. Общежитие мужчин-одиночек. В комнате.jpg
60. Общежитие мужчин-одиночек. В комнате

61. Общежитие мужчин-одиночек. В комнате.jpg

62. Общежитие мужчин-одиночек. В комнате.jpg

63. Общежитие мужчин-одиночек. В комнате.jpg

64. Общежитие женщин-одиночек. Обед одинокой женщины-работницы.jpg
64. Общежитие женщин-одиночек. Обед одинокой женщины-работницы

65. Общежитие женщин-одиночек. Туалетный столик с зеркалом, цветами, фотографией и подносом.jpg
65. Общежитие женщин-одиночек. Туалетный столик с зеркалом, цветами, фотографией и подносом

66. Общежитие семейных. Детская кроватка.jpg
66. Общежитие семейных. Детская кроватка

67. Общежитие семейных. Кровать в комнате.jpg
67. Общежитие семейных. Кровать в комнате.

68. Общежитие семейных. Портреты предков.jpg
68. Общежитие семейных. Портреты предков

69. Общежитие семейных. Колыбель, корзины и одежда на стенах.jpg
69. Общежитие семейных. Колыбель, корзины и одежда на стенах

70. Радиостанция (по телефонным проводам). Усилитель.jpg
70. Радиостанция (по телефонным проводам). Усилитель

71. Радиостанция (по телефонным проводам). Передача.jpg
71. Радиостанция (по телефонным проводам). Передача

72. Одна из квартир фабричных рабочих.jpg
72. Одна из квартир фабричных рабочих

73. В квартире работниц в деревне Щекино.jpg
73. В квартире работниц в деревне Щекино

74. Супружеская пара с детьми у детской кроватки.jpg
74. Супружеская пара с детьми у детской кроватки

75. Внутреннее убранство комнаты. Верхняя одежда сушится у печки.jpg
75. Внутреннее убранство комнаты. Верхняя одежда сушится у печки
Источник: https://humus.livejournal.com/9258932.html
Метки: волоколамск, история, промышленность, Россия, фото
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