1930. «Волоколамская ткацкая фабрика им. В. И. Ленина» на снимках З.З.Виноградова. Часть 3
1930. «Волоколамская ткацкая фабрика им. В. И. Ленина» на снимках З.З.Виноградова. Часть 1
1930. «Волоколамская ткацкая фабрика им. В. И. Ленина» на снимках З.З.Виноградова. Часть 2
48. Приемочное марлевое отделение
49. Браковка одеял
50. Приемка одеял
51. Размеряльное отделение
52. Отправка товара. Возчик у груженых саней
53. Отправка товара.
54. Фабком
55. Почта при фабрике
56. Школа при фабрике
57. Чайная при фабрике
58. Часть здания, занимаемого детскими яслями
59. Жилой фабричный корпус
60. Общежитие мужчин-одиночек. В комнате
64. Общежитие женщин-одиночек. Обед одинокой женщины-работницы
65. Общежитие женщин-одиночек. Туалетный столик с зеркалом, цветами, фотографией и подносом
66. Общежитие семейных. Детская кроватка
67. Общежитие семейных. Кровать в комнате.
68. Общежитие семейных. Портреты предков
69. Общежитие семейных. Колыбель, корзины и одежда на стенах
70. Радиостанция (по телефонным проводам). Усилитель
71. Радиостанция (по телефонным проводам). Передача
72. Одна из квартир фабричных рабочих
73. В квартире работниц в деревне Щекино
74. Супружеская пара с детьми у детской кроватки
75. Внутреннее убранство комнаты. Верхняя одежда сушится у печки