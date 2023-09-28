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Разбор книги «Апокалипсис». Отец Андрей Ткачёв

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Комментарий редакции

В этой лекции рассматриваются следующие основные темы:

1. Важность активного участия мирян в богослужении и ответов "Аминь" во время службы. Это помогает вовлечь верующих в литургическую жизнь церкви.

2. Разбор обещаний наград побеждающим, данных Иисусом Христом в Откровении Иоанна Богослова (главы 2-3). Среди них: доступ к древу жизни, избавление от второй смерти, получение сокровенной манны, белых одежд, нового имени, власти над народами, утренней звезды (самого Христа), столпа в храме Божием, места на престоле Христа.

3. Разъяснение символики этих образов – древо жизни как евхаристия, белые одежды как чистота, имя как духовная сущность человека.

4. Необходимость смирения, осознания греховности и ненадежности человеческой природы.

5. Призыв к покаянию, послушанию Богу и церкви.

Вывод: эта лекция направлена на разъяснение духовных истин христианства через символику Откровения Иоанна, призывает верующих к активному участию в церковной жизни и борьбе с грехом ради обретения вечной жизни.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=B4trIvpIrQ0
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