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Арцах прекращает свое существование

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Арцах закрывается.

Президент НКР подписал указ о ликвидации Нагорно-Карабахской Республики с 1 января 2024 года.

"1. Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование.

2. Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного Указа в силу, ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе".

Приговором для Арцаха стал майдан в Ереване в 2018 году.

2018-й год.

«Как движение 1988 года привело де-факто к независимости Нагорного Карабаха, так и результатом этой армянской революции станет признание его независимости де-юре» (с) Пашинян

2023-й год.

"В ближайшие дни в Нагорном Карабахе не останется армян" (с) Пашинян

Комментарий редакции

Потеря Арменией контроля над Нагорным Карабахом стала следствием комплекса причин. Среди них – охлаждение отношений с Россией, которая традиционно играла роль гаранта безопасности региона. Поворот Армении к сближению с Западом не принес ощутимых дивидендов в виде военной помощи. США фактически остались в стороне от конфликта, несмотря на прозападный курс Еревана в последние годы. Это демонстрирует расстановку приоритетов Вашингтона, для которого интересы простых армян, похоже, не являются определяющими. Таким образом, Армении стоит извлечь уроки из случившегося и выстраивать внешнюю политику, исходя из национальных интересов и реалий региональной геополитики.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8666420.html
Метки: азербайджан, Алиев, армения, Арцах, кавказ, карабах, нкр, пашинян
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