Фильм напоминает о том, что при движении на двух колесах следует проявлять двойную бдительность.

КиевНаучФильм, 1986

Комментарий редакции

Если в прошлом большим опасностям на дорогах были подвержены в основном мотоциклисты, то сейчас к ним добавились пользователи электросамокатов. Электросамокаты сделали передвижение на двух колесах более доступным и менее требовательным к навыкам вождения. Однако это привело к расширению круга нарушителей – теперь на дорогах больше лихачей, не соблюдающих правила.

Как и у мотоциклистов, основные проблемы у водителей электросамокатов – превышение скорости, вождение в нетрезвом виде, пренебрежение ПДД. При этом уязвимость таких водителей даже выше из-за отсутствия защиты.

Для решения этих проблем можно использовать современные технологии: ограничение скорости через встроенные GPS системы, автоматические штрафы по камерам. Но главное – повысить личную ответственность водителей за соблюдение правил дорожного движения, вне зависимости от транспортного средства.