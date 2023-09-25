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Чествование украинского ветерана в парламенте Канады

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Использованные источники: ria.ru

Главное обсуждение дня — чествование украинского националиста и ветерана СС «Галичина» в парламенте Канады.

Во время выступления Владимира Зеленского на заседании канадского парламента спикер палаты общин Энтони Рот под бурные аплодисменты поприветствовал 98-летнего Ярослава Хунку.

Хунку торжественно представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны», то есть на деле Хунка оказался членом дивизии СС «Галичина», которая участвовала в массовых убийствах евреев, поляков, белорусов, словаков, выполняя за нацистов самую грязную работу.

Вина дивизии СС «Галичина» была среди прочего установлена Нюрнбергским трибуналом: суд доказал участие украинских националистов в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек.

Реакция поляков не заставила себя ждать: посол Польши в Канаде потребовал извинений за чествование убийцы. Канадцам пришлось извиняться и говорить, что они ничего такого не знали о прошлом Хунки. Видимо, в канадский парламент попасть очень просто.

Но давайте мы расскажем, как всё примерно было. Мы подробно разбирали роль канадской диаспоры украинцев, которая состоит из потомков украинских националистов, бежавших в Канаду и США от судебных разбирательств после Второй мировой войны.

В итоге сформировались влиятельная и политизированная украинская диаспора в Северной Америке, которая наибольших успехов добилась именно в Канаде.

Канадские украинцы занимали и занимают большие госдолжности в Канаде, в некоторых районах страны они являются важным электоральным звеном, интересы которого необходимо учитывать кандидатам на выборах.

В Торонто находится штаб-квартира Всемирного конгресса украинцев, который активно ведёт в информационную войну против России.

Именно поэтому Канада бескомпромиссна в своей поддержке Украины. А пригласить Хунку наверняка посоветовал кто-то из этой украинской элиты, так что извинения канадцев выглядят очень смешно.

Интересно, как Хунка с бальзамом на душе принимал эти овации. Всё-таки под конец жизни старикашка дождался признания своего дела.

Комментарий редакции

Чествование пособника нацистов в канадском парламенте не случайно, а является результатом влияния части украинской диаспоры, придерживающейся односторонней позиции в поддержку современной Украины. Однако нельзя утверждать, что вся украинская община Канады сформирована из потомков коллаборационистов и разделяет эту позицию.

Источник: https://t.me/pezdicide/3228
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