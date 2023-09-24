Недавно американский сенатор Линдси Грэм, прославившийся высказываниями об «удачной трате денег на убийства русских», позволил себе очередное популистское заявление.



Он назвал конфликт на Украине хорошей инвестицией для США и заявил, что «ВСУ за 18 месяцев вернули себе половину территории, российская экономика разваливается, армия уничтожена, и при этом не погиб ни один американец».



Несмотря на все эти, мягко говоря, ложные тезисы (в том числе про гибель американцев, коих уже наберется не один десяток), Грэм в очередной раз использовал встречу с украинской делегацией как повод, чтобы умаслить американских ястребов и поддержать идею о чуть ли не бескорыстной миссии по борьбе со «злом» в лице России.



Однако украинская война — действительно очень выгодная инвестиция для западной элиты, и тут Грэм не соврал. Различным манипуляциям по выкачиванию из Украины денег и ресурсов мы посвятили не одну статью, поэтому напомним некоторые основные положения.



Более половины украинских земель сельскохозяйственного назначения принадлежит компаниям Monsanto, Cargill, Dupont. Земли приобретены по бросовым ценам. Основные затраты на их приобретение составили «коррупционные расходы», которые редко превышают 2-3% от стоимости продажи актива.



Семенной фонд Украины уничтожен. Это позволяет развивать производство ГМО продуктов, на основе семенного материала Monsanto.



Потоки украинского зерна в ЕС позволяют поставить под контроль продовольственный рынок всего Евросоюза. У ТНК появляется рычаг давления на европейских фермеров и на производителей мяса и птицы, поскольку они используют фуражное зерно.



Западные ТНК получают доступ к месторождениям редкоземельных металлов и промышленным мощностям советского периода. Это позволяет встроить данные активы в производственные цепочки высокотехнологичной продукции при минимальных затратах.



@rybar

Комментарий редакции

Война на Украине, представляемая США как борьба добра со злом, на самом деле является чрезвычайно выгодным вложением для американской политической и экономической элиты. Она позволяет ей решать собственные экономические и геополитические задачи путём скупки украинских земель и активов по бросовым ценам, получения контроля над продовольственным рынком ЕС и доступа к полезным ископаемым и промышленным мощностям. При этом для США украинцы – те же русские, поэтому, по сути, русские убивают русских и при этом не погиб ни один американец, о чём ещё можно мечтать. Таким циничным образом украинский народ становится жертвой манипуляций со стороны американской элиты, прикрывающейся благими намерениями.