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НедоРоссийский монитор, Раздвоение Эльбруса и RISCованное сотрудничество (Максим Горшенин)

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Сегодня с IT-экспертом и блогером Максимом Горшениным подняли темы российского монитора LightCom с зарубежными комплектующими, участие МИФИ в RISC-V и «Потемкинские деревни» Эльбруса-Б.

Ведущий: Илья Бокатов

Комментарий редакции

В этом подкасте обсуждаются следующие основные темы, связанные с импортозамещением в России:

1. Проблема формального импортозамещения – когда в технику добавляются нефункциональные российские компоненты только для получения льгот и субсидий.

2. Перспективы и сложности перехода на российские процессоры архитектуры "Эльбрус". Нехватка софта, зависимость производства от иностранных технологий.

3. Возможности и риски использования открытой архитектуры RISC-V для импортозамещения. Потенциал для развития компетенций, но есть риск отключения доступа.

4. Проблемы масштабирования производства российских разработок из-за нехватки инженерных кадров и производственных мощностей в стране.

5. Критика подхода госкомпаний к импортозамещению, когда оно рассматривается только как возможность заработать, а не реально развивать собственные компетенции и производства.

Вывод: импортозамещение в РФ пока находится на начальном этапе, есть много системных проблем, которые мешают его эффективной реализации. Нужны кардинальные изменения подходов государства и бизнеса к этому вопросу.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AlUy1mZfYCo
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