Рубль – надежная альтернатива Бриксикам, или Зачем ЦБ роняет Рубль
К чему приводит искусственная девальвация, по какой схеме работают российские оборонные предприятия, как на девальвацию рубля накладывается инфляция в странах, которые производят товары длительного пользования, и есть ли перспективы у валюты стран БРИКС обсуждают эксперты Владимир Левченко и Игорь Тощаков.
Ведущий: Никита Кремлёв.
Комментарий редакции
В этом видео обсуждаются следующие темы:
1. Возможность создания новой валюты БРИКС для противопоставления доллару. Обсуждается неготовность экономик стран БРИКС для такого шага из-за разного уровня развития.
2. Причины ослабления российского рубля. Обсуждается искусственная девальвация рубля по указке из Вашингтона, а также отток капитала из России.
3. Влияние роста цен на нефть на курс рубля. Несмотря на дорожающую нефть, рубль продолжает слабеть. Обсуждаются возможные причины.
4. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 13% и его влияние на экономику. Обсуждение действий ЦБ по ужесточению денежно-кредитной политики.
5. Перспективы дальнейшего изменения курса рубля. Прогнозы относительно возможного падения курса до 80-90 рублей за доллар.
6. Влияние ослабления рубля на инфляцию и стоимость импортных товаров. Обсуждение риска роста цен и снижения уровня жизни.
7. Необходимость повышения финансовой грамотности населения.
Вывод:
Несмотря на объективные фундаментальные факторы, искусственная девальвация рубля и непродуманная политика ЦБ создают высокие риски дальнейшего падения курса, роста цен и снижения уровня жизни населения.