

Нидерланды подписали контракт на поставку американского СПГ, рассчитанный на 15 лет начиная с 2031 года. Berliner Zeitung отмечает, что это сообщение продолжает тенденцию, которая говорит, что страны и компании перестали верить в возможности солнечной и ветровой генерации и поэтому возвращаются к многолетним контрактам на поставку ископаемого топлива. Европейский энергопереход, очевидно, потерпел поражение, что стало ударом по немецкому министру экономики — Роберту Хабеку.

Нидерланды в энергообеспечении делают ставку на газ, поэтому американский энергоконцерн ConocoPhillips подписал 15-летний контракт с нидерландской фирмой Gate Terminal на поставку СПГ из США. «Сделка позволит увеличить объёмы поставок газа Conoco в Европу на 1,5 миллиона тонн в год», — указывает Berliner Zeitung. Это загрузит нидерландские терминалы по регазификации, планируется, что после этого американский газ будет поступать в другие страны Европы. Действие контракта начинается в 2031 году.

Немецкая газета отмечает, что сообщение о данной сделке стало «поражением для энергетического перехода в Европе, инициированного федеральным министром экономики Робертом Хабеком». Это не первая подобная новость, которая демонстрирует усиливающуюся тенденцию: «Мантра ветровой и солнечной энергии, которую поддерживают прежде всего в Германии и особенно Хабек, всё больше подрывается многими компаниями».

Так, та же самая Conoco в ноябре 2022 года подписала контракт с Катаром для закупки газа для немецкого СПГ-терминала в Брунсбюттеле. Другой энергопоставщик Cheniere Energy подписал долгосрочный контракт с немецкой BASF. Таким образом, «в то время как Брюссель и национальные министры празднуют свою новую независимость от российского газа и снижение зависимости от углеводородов в целом — благодаря развитию ветровой и солнечной энергии, компании спокойно подписывают контракт за контрактом на долгосрочные поставки природного газа», — пишет Berliner Zeitung со ссылкой на портал Oilprice.com.

«Становится всё более очевидным, что ветровая и солнечная энергия не могут заменить газ», — продолжает немецкая газета. Эксперты ожидают, что в ближайшее время в Европе будут подписаны многолетние контракты на поставку СПГ, так как прежняя стратегия — покупка дешёвого СПГ на спотовом рынке больше не работает — газ теперь стабильно дорог. «Поэтому началась глобальная гонка за долгосрочными контрактами на поставку».

Berliner Zeitung напоминает, что до недавнего времени Германия не нуждалась в СПГ, так как получала «дешёвый природный газ из России, который доставлялся по трубопроводам». Но «год назад российско-европейский газопровод «Северный поток — 2» был взорван в Балтийском море», и «до сих пор нет улик, указывающих на злоумышленников».

https://russian.rt.com/inotv/2023-09-17/Berliner-Zeitung-energoperehod-poterpel-porazhenie – цинк

А помните времена, когда в Европе любили рассказывать о неизбежности энергоперехода в "новом глобальном мире".

Ныне же, ни "нового глобального мира", ни "энергоперехода". Все эти химеры остаются в ушедшем в прошлое вашингтонском мироустройстве.

Это же ждет и "новый зеленый курс".

США в текущих реалиях просто занимаются экономическим грабежом Европы, пользуясь отсуствием субъектности у большей части местных марионеточных элит.

Комментарий редакции

Статья утверждает, что европейский "энергопереход" к возобновляемым источникам энергии терпит неудачу. В качестве доказательства приводится пример Нидерландов, которые заключили 15-летний контракт на поставки американского СПГ.

Однако следует отметить, что проблемы "зеленой энергетики" в Европе обострились именно после отказа от дешёвого российского газа. Ветряные и солнечные электростанции не могут обеспечить стабильное энергоснабжение при изменчивых погодных условиях. Кроме того, их строительство требует колоссальных вложений, а себестоимость выработки электроэнергии пока выше, чем у традиционных источников.

Таким образом, идея масштабного "энергоперехода" оказалась несостоятельной без дешёвого российского газа, обеспечивавшего надежные базовые мощности. Поэтому европейские страны вынуждены возвращаться к долгосрочным контрактам на ископаемое топливо.