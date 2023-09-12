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Мойша Израилевич удрал в Израиль и оставил после себя дыру

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Из заявлений Путина на ВЭФ.

1. Деприватизации в России не будет и она не планируется. Кошмарить бизнес не будут. (Ну вот…)
2. Проблемы Армении порождены тем, что она признала Карабах частью Азербайджана (главная проблема Армении это Пашинян, поэтому Армения и далее будет переживать мрачные дни)
3. Потери противника в ходе летнего наступления составили более 71 500 человек. (из них за лето 66 000, а в сентябре уже 5500)
4. За последние 6-7 месяцев на контракт в ВС РФ записалось еще 270 000 человек (неплохие цифры, желаемые 300 000 контрактников в год к концу года сделают)
5. Задержанные в Брянской области украинские террористы дали показания, их готовили британские инструкторы (никто и не сомневался)
6. Россия не создает и не будет создавать военных союзов "против кого-то". В том числе и с Китаем. (позиция идентична вопросам о союзе с Ираном)
7. Из страны уехало около 170 деятелей культуры. Пусть лучше гадят там, а не здесь (неполживую публику нафиг с пляжа)
8. Россия будет самодостаточной, но не изолированной (никакой автаркии по понятным причинам не будет)
9. Выборы в США не появлияют на отношения России и США. Трамп не друг для России (надежд на агента Дональда не питают)
10.Экономика России нуждается в мигрантах. Сейчас их немного, всего 3,7% от работающих граждан (проблема не в кол-ве мигрантов как таковых, а в способности их встраивать в общество)
11.Чубайс это Мойша Израилевич сбежавший в Израиль и оставивший после себя дыру в "Роснано" (не может быть, а почему ему дали выехать?)
12.Лунная программа России не будет завершена, несмотря на неудачу с "Луной 25". (это правильно, космическая программа при должном подходе потянет за собой другие отрасли)
13.Воложу пожелали хорошей жизни в Израиле (бывай, ихтиандр…)
14. Скоро начнутся массовые закупки отечественных машин для чиновников. Они может и хуже западных, зато свои. Кому что положено, определят. (сейчас начнут "Майбахи" на родственников переписывать)

И так далее.
Ждем переговоров с Ким Чен Ыном. Там еще Шойгу будет на встрече, по всей видимости вопрос снарядов, ракет и орудий в числе приоритетных.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8628767.html
Метки: война на украине, Китай, Путин, Чубайс, экономика, юмор
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