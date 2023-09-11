ГАЗПРОМ в пролёте: Молдова НЕ БУДЕТ Платить России за Газ
Молдова отказалась платить за газ, остановит ли Газпром Модлову без газа зимой? Молдова завершила аудит исторического долга за газ перед Газпромом. Международный аудит не выявил всех документальных доказательств долга Молдовагаз Газпром. Премьер Молдавии Дорин Речан подтвердил отказ выплаты долг Газпрому. Госдеп США одобряет результаты аудита по долгу Молдовагаз перед Газпромом. Газпром собирается защищать свое право получить долги Молдовы за газ. В российском холдинге Газпром отреагировали на публикацию отчета по аудиту исторического долга Молдовы за поставки газа из РФ. Долг Молдовагаз — долги подтверждаются «регулярно подписываемыми» документами и решением международных арбитражных судов.
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