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“Герой Ким Гук Он”

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В Северной Корее спустили на воду новый подводный ракетоносец "Герой Ким Гук Он".
Лодка способна нести 10 баллистических ракет с ядерными боеголовками.
На открытие присутствовал Ким Чен Ын в модной шляпе и руководство северокорейского флота. Ким последовательно продолжает укреплять и расширять возможности северо-корейской ядерной дубинки. Для полного комплекта не хватает стратегических бомбардировщиков с ядерными ракетами. Подводные лодки и мобильные установки с ядерными боеголовками уже есть.







Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8619039.html
Метки: ким чен ын, кндр, подводные лодки, ракеты, северная корея, флот, ядерное оружие
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