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Литература. А.И.Куприн. Страницы жизни и творчества (1978)

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Литература. А.И.Куприн. Страницы жизни и творчества

Год производства: 1978

О жизни и творчестве писателя А.И.Куприна. Отрывки из рассказов “Гамбринус” и “Листригоны”, повестей “Поединок”, “Яма” и “Гранатовый браслет” звучат в исполнении артистов М.Глузского, В.Заманского, А.Демидовой, В.Езепова. В передаче принимает участие дочь писателя – Ксения Александровна Куприна и потомок листригонов П.И.Капитанаки.

Гл. ред. науч.-поп. и обр. пр. 1978
Автор сценария – К. Куприна
Автор сценария – Петр Корякин
Режиссер – Л. Левашов

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FDeZaZyNo34
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