Походы с Усаниным
“ПОХОДЫ С’УСАНИНЫМ” – это проект, направленный на улучшение качества жизни людей, уставших от городской суеты. Походы, в которых сочетаются: здоровый образ жизни, двигательная активность, смысловое наполнение. Все это с максимальным комфортом, возможным в условиях первозданной природы. С собой не нужно тащить тяжелое оборудование и экипировку. Все, что вам нужно – это небольшой рюкзак, вещи по сезону и спальник. Обо всём остальном мы позаботимся за вас. “КОМФОРТНЫЙ ТУРИЗМ – БУДУЩЕЕ ПОКОЛЕНИЙ!” Если это – то, чего вам не хватает, звоните: +7 989 614 92 37.
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