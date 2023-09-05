Алексей Константинович Толстой. Царь Федор Иоаннович. Спектакль МХАТа СССР им. М. Горького (1948)
Алексей Константинович Толстой. Царь Федор Иоаннович. Спектакль МХАТа СССР им. М. Горького
Спектакль МХАТа СССР им. М. Горького по одноименной трагедии.
Режиссеры-постановщики: Константин Станиславский, Александр Санин.
Россия конца XVI века. Шуйский и Годунов в борьбе за власть хотят использовать царя Федора как орудие своих целей. Царь Федор, великодушный, но слабый человек, беспомощный правитель, колеблется между этими силами.
#Театрумикрофона
Исполнители: Царь Федор Иоаннович, сын Иоанна Грозного – Добронравов Борис; Царица Ирина Федоровна, его жена, сестра Годунова – Тихомирова Нина; Борис Федорович Годунов, правитель царства – Ершов Владимир; Князь Иван Петрович Шуйский, верховный воевода – Орлов Василий; Духовник царя Федора – Новиков Василий; Князь Василий Иванович Шуйский, племянник князя Ивана Петровича – Петкер Борис; Князь Андрей Шуйский – Калужский Евгений; Князь Дмитрий Шуйский – Звенигорский Александр; Князь Иван Шуйский – Бутюгин Сергей; Сторонники Шуйских: Князь Мстиславский – Жильцов Алексей, Михайло Головин – Черемисов, Князь Шаховской – Яров Сергей; Сторонники Годунова: Андрей Петрович Луп-Клешнин, бывший дядька царя Федора – Блинников Сергей, Князь Туренин – Гузеев Александр; Княжна Мстиславская, племянница князя Ивана Петровича и невеста Шаховского – Степанова Ангелина; Василиса Волохова, сваха – Зуева Анастасия
Год производства: 1948