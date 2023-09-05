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Алексей Константинович Толстой. Царь Федор Иоаннович. Спектакль МХАТа СССР им. М. Горького (1948)

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Алексей Константинович Толстой. Царь Федор Иоаннович. Спектакль МХАТа СССР им. М. Горького

Спектакль МХАТа СССР им. М. Горького по одноименной трагедии.
Режиссеры-постановщики: Константин Станиславский, Александр Санин.
Россия конца XVI века. Шуйский и Годунов в борьбе за власть хотят использовать царя Федора как орудие своих целей. Царь Федор, великодушный, но слабый человек, беспомощный правитель, колеблется между этими силами.

#Театрумикрофона

Исполнители: Царь Федор Иоаннович, сын Иоанна Грозного – Добронравов Борис; Царица Ирина Федоровна, его жена, сестра Годунова – Тихомирова Нина; Борис Федорович Годунов, правитель царства – Ершов Владимир; Князь Иван Петрович Шуйский, верховный воевода – Орлов Василий; Духовник царя Федора – Новиков Василий; Князь Василий Иванович Шуйский, племянник князя Ивана Петровича – Петкер Борис; Князь Андрей Шуйский – Калужский Евгений; Князь Дмитрий Шуйский – Звенигорский Александр; Князь Иван Шуйский – Бутюгин Сергей; Сторонники Шуйских: Князь Мстиславский – Жильцов Алексей, Михайло Головин – Черемисов, Князь Шаховской – Яров Сергей; Сторонники Годунова: Андрей Петрович Луп-Клешнин, бывший дядька царя Федора – Блинников Сергей, Князь Туренин – Гузеев Александр; Княжна Мстиславская, племянница князя Ивана Петровича и невеста Шаховского – Степанова Ангелина; Василиса Волохова, сваха – Зуева Анастасия

Год производства: 1948 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WpZot-1jqNM
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