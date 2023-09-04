Гаджеты завладели детьми. Что делать?
Елена Андреева и Алексей Орлов.
Сегодня невозможно себе представить, практически каждого, ребёнка без гаджета. Да, они нужны, но как помощь для получения необходимой информации и связи с кем-либо. Сейчас же ребёнка очень трудно оторвать от гаджета.
А ведь даже многие врачи, которые заботятся о здоровье людей, открыто говорят о вреде смартфонов, планшетов и других похожих изобретений для здоровья и взрослых, и особенно малышей.
Так почему же дети стараются каждую свободную минуту провести в гаджете?
Нужно ли заниматься воспитанием ребёнка не только на каникулах, и чем его можно отвлечь от этих заманчивых штучек?
Участник – главный редактор Народного Славянского Радио Алексей Орлов.
Ведущая – Елена Андреева.
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#гаджеты #дети #воспитание #пространствоженщины #ЕленаАндреева #АлексейОрлов
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