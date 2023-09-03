Восстание нейросетей, или Человечество погубит само себя (Андрей Масалович)
Сохранит ли человек контроль над технологическим прогрессом; сможет ли человечество управлять сильным искусственным интеллектом; нужно ли ИИ обретать человечесткие формы, чтобы поработить человеческих существ и появится ли у нейросетей сознание рассказывает КиберДед Андрей Масалович.
00:00 Технологическая сингулярность и реальность
02:55 ИИ – Имитация Интеллекта
05:05 Чего боятся в ИИ
06:07 Человек не может контролировать развитие ИИ?
08:25 Разница между ИИ и нейросетями
12:50 Про самосовершенствование ИИ
17:14 “Мы не понимаем, что там происходит”
18:53 За что готовы платить военные
21:08 Отличие естественного интеллекта от искусственного
22:01 Дьявольское свойство нейросетей
25:00 Может ли нейросеть прийти к выводу, что человек на этой планете не нужен?
26:55 Интеллектуальное оружие и люди, которые хотели бы уничтожить других людей
31:40 Может ли ИИ поработить человека, используя знание его психологии?
Ведущий: Илья Бокатов
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