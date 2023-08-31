Наша Энергия. Завод российских литиевых аккумуляторов
Литий становится одной из центральных тем средств массовой информации, так как за этот ресурс ведётся глобальная борьба мировых держав и недавно мы рассказывали о том, что Россия выиграла крупный тендер на добычу лития в Боливии, а также готовится к разработке собственных месторождений. В комментариях вы спрашивали, как обстоят дела с переработкой и созданием конечного продукта. Задаём эти вопросы специалисту, наш гость – директор по продукту российского Акционерного общества «Энергия» Никита Ханзадеев.
Сайт завода: https://www.jsc-energiya.com/
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Отдел кадров АО «Энергия»:
8 (47467) 74017
89158521145
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00:00 Вступление
01:58 О заводе
04:10 Ассортимент
05:19 Прибой-2с
08:22 Электроболид
10:30 Сфера применения
13:50 О конкуренции с Китаем
17:06 О санкциях
21:29 О инновациях
24:03 Стол для диджея
26:44 О бизнесе
27:41 О кадрах
29:58 О инжиниринге
32:17 Система для дома