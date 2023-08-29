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Похороны Пригожина

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В Питере сегодня похоронили Евгения Пригожина.
Прощание и похороны прошли на Пороховском кладбище Петербурга.
Похороны по желанию родственников проходили в закрытом режиме. Помимо родственников присутствовали только самые близкие люди.
После похорон, доступ на кладбище был открыт и все желающие смогут пройти к могиле Пригожина.

Если кто из читателей будет в Питере и пойдет на кладбище, положите от меня пару алых гвоздик.
Покойный был неоднозначным человеком, но для страны он сделал немало полезного, хотя и дров наломал в своей жизни немало.

Мир праху.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8597528.html
Метки: пригожин, чвк вагнер
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