Похороны Пригожина
В Питере сегодня похоронили Евгения Пригожина.
Прощание и похороны прошли на Пороховском кладбище Петербурга.
Похороны по желанию родственников проходили в закрытом режиме. Помимо родственников присутствовали только самые близкие люди.
После похорон, доступ на кладбище был открыт и все желающие смогут пройти к могиле Пригожина.
Если кто из читателей будет в Питере и пойдет на кладбище, положите от меня пару алых гвоздик.
Покойный был неоднозначным человеком, но для страны он сделал немало полезного, хотя и дров наломал в своей жизни немало.
Мир праху.
Царствие небесное!