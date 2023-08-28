Сталкер (FullHD, фантастика, реж. Андрей Тарковский, 1979 г.)
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По мотивам романа Аркадия и Бориса Стругацких "Пикник на обочине". Возникшая на Земле по неизвестным причинам Зона привлекает к себе внимание необъяснимыми явлениями, которые там происходят. Распространился слух, что в центре Зоны есть нечто, дающее человеку все, что тот захочет. Но пребывание в Зоне смертельно опасно, и поэтому она строго охраняется. Туда, каждый по своим причинам, отправляются Писатель и Профессор, ведет их к загадочному центру Сталкер, чувствующий и понимающий Зону…
Режиссер: Тарковский Андрей
Сценарист: Стругацкий Борис, Стругацкий Аркадий
Композитор: Артемьев Эдуард
Оператор: Княжинский Александр
Художник-постановщик: Тарковский Андрей
В ролях: Гринько Николай, Солоницын Анатолий, Фрейндлих Алиса, Кайдановский Александр
Стругацких люблю и перечитываю. Тарковского “Сталкер” не люблю, “Обитаемый остров Бондарчука” гораздо ближе к тексту и смыслу, вложенному Стругацкими. Слишком Тарковский уныл и минорен и в сценах и в общем посыле и это противоречит моему жизнерадостному характеру ))))))
В детстве ужасно не любил фильмы Тарковского, фильмы киностудии “Грузия-фильм” и Параджанова. Всё это казалось нудным и непонятным. Когда повзрослел, начал смотреть.
Но фильм “Сталкер” Тарковского и мне не зашёл. Ближе “Солярис”, “Иваново детство”, “Жертвоприношение”, “Андрей Рублёв”.