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Сталкер (FullHD, фантастика, реж. Андрей Тарковский, 1979 г.)

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Реставрация фильма выполнена командой профессионалов Группы компьютерной графики "Мосфильма". Узнать подробности: https://cg.mosfilm.ru

По мотивам романа Аркадия и Бориса Стругацких "Пикник на обочине". Возникшая на Земле по неизвестным причинам Зона привлекает к себе внимание необъяснимыми явлениями, которые там происходят. Распространился слух, что в центре Зоны есть нечто, дающее человеку все, что тот захочет. Но пребывание в Зоне смертельно опасно, и поэтому она строго охраняется. Туда, каждый по своим причинам, отправляются Писатель и Профессор, ведет их к загадочному центру Сталкер, чувствующий и понимающий Зону…

Режиссер: Тарковский Андрей
Сценарист: Стругацкий Борис, Стругацкий Аркадий
Композитор: Артемьев Эдуард
Оператор: Княжинский Александр
Художник-постановщик: Тарковский Андрей

В ролях: Гринько Николай, Солоницын Анатолий, Фрейндлих Алиса, Кайдановский Александр

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TGRDYpCmMcM
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 11904 10658
    Валерий четыре часа назад

      Стругацких люблю и перечитываю. Тарковского “Сталкер” не люблю, “Обитаемый остров Бондарчука” гораздо ближе к тексту и смыслу, вложенному Стругацкими. Слишком Тарковский уныл и минорен и в сценах и в общем посыле и это противоречит моему жизнерадостному характеру ))))))

      • 1096 1052
        Сан СанычВалерий четыре часа назад

          В детстве ужасно не любил фильмы Тарковского, фильмы киностудии “Грузия-фильм” и Параджанова. Всё это казалось нудным и непонятным. Когда повзрослел, начал смотреть.

          Но фильм “Сталкер” Тарковского и мне не зашёл. Ближе “Солярис”, “Иваново детство”, “Жертвоприношение”, “Андрей Рублёв”.

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