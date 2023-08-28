Конец петродоллара
«Если результатом саммита БРИКС станет прием в его состав стран из числа подписавших соглашение ОПЕК+, то это означает: а) БРИКС понимает и принимает неизбежность атак Запада на рост торговых связей внутри БРИКС; б) БРИКС пошел на то, чтобы четко обозначить Западу очень серьезную угрозу, поскольку нет у Запада способов противодействовать изъятию из долларового оборота нефти на 5,7 трлн долларов. А в том случае, если новым членом БРИКС первой станет Саудовская Аравия, это будет означать только одно — соглашение ОПЕК+, которое на сегодня имеет стабилизирующее значение для всей мировой экономики, станет иметь уже доминирующее значение», – размышляет Борис Марцинкевич.
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