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Кому принадлежат чернозёмы, или Незалежнiсть как форма распродажи (Николай Азаров)

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Продолжаем обсуждать тему национального суверенитета через призму аграрной политики Украины и стран Европейского союза. Кто субъектен в истории с украинским зерном; удастся ли Польше отстоять интересы собственных фермеров; в чём заключаются истинные интересы Украины; кто владеет украинскими землями… Свою оценку действиям нынешней украинской власти даёт Николай Азаров, премьер-министр Украины 2010-2014 гг.

00:00 Украинское зерно и польские интересы
04:10 Украинские интересы, брюссельская бюрократия и квоты на экспорт сельскохозяйственной продукции
07:08 Динамика украинского зернового экспорта
09:50 Зачем ЕС украинский экспорт зерна?
11:40 АПК Украины и объемы экспорта
13:40 Кто основной покупатель украинского зерна и кому принадлежат украинские чернозёмы?
16:57 Социальная политика транснациональных корпораций и нынешней власти на Украине
30:15 17 млн гектар украинских черноземных земель принадлежит транснациональным корпорациям
35:15 Зерновая сделка и возможности экспорта
37:00 О ложной политике экспорта и о необходимости переработки зерна на месте

Ведущая: Екатерина Борисова

Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point

#НиколайАзаров #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aBvjklbTlyE
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