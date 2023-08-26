Часть 16. Абсолютизм в истории России/ Кирилл Назаренко и Егор Яковлев
Продолжение видеоцикла «История России: главное». В этом выпуске Кирилл Назаренко рассказывает о неизбежном этапе политического развития общества – абсолютизме, его становлении, развитии и кризисе в российском государстве.
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