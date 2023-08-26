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Часть 16. Абсолютизм в истории России/ Кирилл Назаренко и Егор Яковлев

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Продолжение видеоцикла «История России: главное». В этом выпуске Кирилл Назаренко рассказывает о неизбежном этапе политического развития общества – абсолютизме, его становлении, развитии и кризисе в российском государстве.
#цифроваяистория #егоряковлев #кириллназаренкоци #историяроссииглавное

Регистрация на событие «Москва и москвичи»: https://mosurbanforum.ru/areas/lugniki/program/festival-moskva-i-moskvichi/

Экскурсии с экспертами «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pQb23dBhoyU
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